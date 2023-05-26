CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine adaylık savaşları! Kılıçlar çekildi | Kaos kurultayı için geri sayım

Kulislerde favori olarak gösterilen İmamoğlu'nun seçim mitingleri boyunca da bunun altyapısını hazırlamak için yoğun çalıştığı belirtiliyor. Parti içinde şimdiden gruplaşmaların görüldüğü bildirilirken, Oğuz Kaan Salıcı'nın da adaylığına yüksek şans tanınıyor. 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı'ya en büyük desteği veren ismin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu aktarıldı.