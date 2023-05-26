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Yurt dışı oyları Ankara'ya getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023
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Yurt dışı oyları Ankara’ya getirildi

Son dakika haberine göre 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.

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