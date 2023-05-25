Şehit mezarlarına "PKK" yazan kalleşe 3 yıl 9 ay hapis!

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli Adliyesi'nde görüldü.





Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Şahin'e 'zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, 4 kez 'kişinin hatırasına hakaret', 4 kez 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından da toplam 14 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.