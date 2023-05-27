Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir!

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIMIZ 30 MİLYAR DOLAR"

Oktay, ikili ticaret hacminin 6 milyar doları geride bıraktığını kaydederek, "Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar Dolar'ı aştı. Ülkelerimizin olduğu kadar bölgemizin de istikrarı yolunda büyük projeleri uygulamaya koyduk. İşbirliğimizi yalnızca ikili değil, üçlü-dörtlü formatlarda ve uluslararası kuruluşlarda da geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı zamanın ruhuna uygun şekilde yine birlikte etkin hale getirmekteyiz. Tek millet, iki devlet, iki dost, iki gardaş ülke olarak her alanda ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız. Azerbaycan'ın müstakillik, bağımsızlık döneminde kaydettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor.

"KARABAĞ 30 YIL SONRA ESARETTEN KURTULMUŞTUR"

Yiğit Azerbaycan ordusu, Karabağ'da eşine az rastlanır büyük bir zafere imza atmış, Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. 44 günlük bu mücadelede; milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışması da somut şekilde gözler önüne serilmiştir. Cesaret, akıl ve teknoloji bir araya geldiğinde kardeşlikle nelerin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin bölgede istikrarın önemli bir sütunu olduğunu kanıtladık. Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğimizi teyit ettik. Bölgede barışın perçinlenmesi için Ermenistan ile normalleşme sürecine desteğimizi de verdik. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vermekteyiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz" dedi.