Suriyelilerin dönüşü için dev adım: 240 bin aileye yuva olacak konutların temeli atıldı

3 YILDA 240 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Bakan Soylu, projenin insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu proje olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin burada yapılan güvenli evlere yerleştirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde 1 yıl içinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyeti, projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu karşılayacak. Burada 28 bin 680 konutun ilk etabı olan 5 bin konutun temeli atılıyor. Bu konutlar yıl bitmeden tamamlanacak. Toplamda 240 bin konut yapılacak. 2 ya da 3 yıl içinde 240 bin konutun hepsi tamamlanacak ve 1 milyon kişi buraya yerleşecek" diye konuştu.