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BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama: Güçlü şekilde yola devam ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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BDDK’dan Ekrem İmamoğlu’na yalanlama: Güçlü şekilde yola devam ediliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Ekrem İmamoğlu'nun 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' sözlerine yalanlama geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

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