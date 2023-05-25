25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda "14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA