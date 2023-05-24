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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan depremzedelere mesaj: Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, "Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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