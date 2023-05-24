Bakan Dönmez müjdeleri peş peşe duyurdu! Ordu ve Rize’de büyük umut! Keşif sondaları yapılacak

"BİZ BOR KARBÜR ÜRETİYORUZ. KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ"

Borun cevherden mücevhere dönüşmesidir bu piramit. En altta cevher var. Bizim maden ocağından çıkardığımız bor. Borun ham hali. Bunun tonu 120 dolar. 8-10 senedir bunu böyle satmıyoruz. Bunu rafine ettiğinde bir üsttekine yani borik asite dönüştürüyorsunuz. Bunun tonu 1200 dolar. Bir üst bor karbürdür. Bu daha çok savunma sanayisinde kullanılıyor. Çelik kadar sert ama ondan hafif. Personel zırhlarında bunu kullanıyoruz. Bunun fiyatı 35-40 bin dolar. En üste nano bor. Bunu nükleer santrallerde kullanıyoruz. Tonu milyon dolarları geçiyor. Biz bor karbür üretiyoruz. Cevherden mücevhere giden bir yolculuğumuz var. Katma değerli ürünler üretiyoruz. Bu alan bize 60 milyar dolarlık pazar açıyor. Borik asit pazarının dünyada yüzde 62'si bizde. Otomobildeki balata bor karbürden yapılıyor. Matkap tezgâh uçlarını bor karbürden yapabilirsiniz. Bor üretiminin burada yapılmasını istiyoruz. İsteyenlere gelin burada üretin diyoruz. Bor OSB gibi bir düşüncemiz var. Yerli, yabancının burada üretim yapmasını istiyoruz. Eskişehir'de böyle bir düşüncemiz var.