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Sosyal medyadan terör propagandası yapan kişilere operasyon!

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan kişilere operasyon!

Son dakika haberine göre İstanbul'da sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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