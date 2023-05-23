CHP’nin milliyetçilik tiyatrosu patlak verdi! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de yaptığı konuşma sırasında terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ‘Özgürlük’ başlıklı açılan pankarta kayıtsız kalamadı. Seçimlerin ardından milli iradenin karşısında ezilerek varlık gösteremeyen 7’linin son dönemde milliyetçi tiyatrosu oynayarak vatandaşların oylarına talip olması ve bu konuda söylemlerde bulunması bir noktada patlak verdi. Bugün ise mitingde gördüğü Demirtaş pankartına kayıtsız kalamayan İmamoğlu, "Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i yok. Herkes için adalet" dedi.
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşları söylem değiştirmişti. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden 7'li apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yapmıştı.
MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMLERİ KISA SÜRDÜ!
14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan HDP destekli 7'li koalisyon, ikinci tur seçimleri için milliyetçilik güzellemesi yapmaya başladı. HDP'nin oylarını alabilmek için teröre tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu ve ekibi şimdi gözünü milliyetçi oylara dikmişti.
Milliyetçilik tiyatrosuna kısa bir ara veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de düzenlediği mitingde, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptı.
DEMİRTAŞ PANKARTINA KAYITSIZ KALAMADI
Ekrem İmamoğlu, mitingde bir kişinin elindeki "Demirtaş gibi dik durun" yazılı pankarta kayıtsız kalamayan İmamaoğlu, "Hepimize adalet hepimize. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok. Hepimize, herkese adalet..." şeklinde konuştu.
DÜN MİLLİYETÇİ BUGÜN DEMİRTAŞ SEVİCİ
Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında milliyetçi kılığına bürünen Ekrem İmamoğlu, ülkücü bir amcanın yeğeni olduğunu öne sürmüştü. İmamoğlu, "MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani." ifadelerini kullanmıştı.
DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki bir mitingde HDP'lilerin taşıdığı Demirtaş posteri üzerinden selamlarını göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." demişti.
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