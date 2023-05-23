CHP’nin milliyetçilik tiyatrosu patlak verdi! Ekrem İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşları söylem değiştirmişti. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden 7'li apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yapmıştı.

MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMLERİ KISA SÜRDÜ!

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan HDP destekli 7'li koalisyon, ikinci tur seçimleri için milliyetçilik güzellemesi yapmaya başladı. HDP'nin oylarını alabilmek için teröre tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu ve ekibi şimdi gözünü milliyetçi oylara dikmişti.