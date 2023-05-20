CHP’nin ikiyüzlü siyaseti devam ediyor! Terör destekçisi Canan Kaftancıoğlu milliyetçi kesime yanlıyor

MİLLİYETÇİ TABANDAN OY KOPARMA PEŞİNDE!

Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 7'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Kandil'den de peş peşe CHP liderine destek mesajları geldi ve gelmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milletçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergilemeye başladı.