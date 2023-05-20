CHP'nin ikiyüzlü siyaseti devam ediyor! Terör destekçisi Canan Kaftancıoğlu milliyetçi kesime yanlıyor
FETÖ-PKK terör örgütlerinin açık destek verdiği 7’li koalisyonun ortak adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta milli iradenin karşısında varlık gösteremedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhur İttifakı’nın 2.5 milyon oyluk bir fark atması, Millet İttifakı’nı içten içe karıştırmaya yetti. Teröristlerin desteklediği 7’li koalisyonun seçimden sonra milliyetçi bir tavır takınması artık gülünç bir hal almaya başladı. Defalarca kez devleti hedef alan söylemleri ile gündeme gelen, devleti Ermeni soykırımı iftirası ile vurmaya çalışan CHP’li Canan Kaftancıoğlu'nun Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağı ile yansıyan görüntüsü oldukça eleştirildi. Kaftancıoğlu’nun bu tutumu sosyal medyada oldukça sert tepki aldı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
MİLLİYETÇİ TABANDAN OY KOPARMA PEŞİNDE!
Başkan Erdoğan, terör örgütleri başta olmak üzere birçok cephe ile mücadele ederken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 7'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve Kandil'in siyasi uzantısının desteğini arkasına almıştı. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Kandil'den de peş peşe CHP liderine destek mesajları geldi ve gelmeye devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milletçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergilemeye başladı.
Daha önce sık sık evinin mutfağında algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" başlıklı videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körüklemişti. CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayrağını kaldıran danışmanı Nuşirevan Elçi'ye ses çıkarmayan ve HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlere özgürlük isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından milletçi tabana yanmaya başladı. Kılıçdaroğlu son videolarını Atatürk ve Türk bayrağının olduğu arka planlarda çekerek milliyetçi bir tavır takınmaya başladı.
TERÖR DESTEKÇİSİ KAFTANCIOĞLU'NDAN İKİYÜZLÜ SİYASET!
Kılıçdaroğlu gibi ikiyüzlü bir tavır sergileyen bir diğer isim ise CHP'li Canan Kaftancıoğlu oldu.
Defalarca kez devleti hedef alan Ermeni soykırımı iftirasını atan, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'a güzelleme çeken, MLKP'li terörist Hasan Ocak'a selam çakan, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'da milliyetçi tabandan oy koparmanın peşinde.
KURT BAŞLI BAYRAK ÖNÜNDE YÜRÜDÜ!
Geçtiğimiz gün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Terör örgütünün kurucusu olduğunu ve cezasını çektiğini" hatırlatan Canan Kaftancıoğlu, bu kez de Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağının önünde yürüdü.
Kaftancıoğlu'nun bu ikiyüzlü tavrı sosyal medyada oldukça sert tepki gördü.
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