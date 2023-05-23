Sivas'ta 100 bin kişilik görkemli miting! Başkan Erdoğan: Depremzedelere yapılan hakaretler dibin dibidir
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta katıldığı miting programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan 100 bin kişinin katıldığı mitingte Sinan Oğan'ın destek kararının hayırlı olmasını dilerken "Türk dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından biliyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP'liler tarafından depremzedelere yapılan hakaretleri 'dibin dibi' olarak yorumlarken "Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz" dedi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yüklenirken "Putin ile iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta katıldığı miting programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN YAPACAĞIZ"
Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Emniyet rakamını açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle coşkuyu yaşamamıştım. Biliyorum pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. 5'te 5 yapabilirdiniz. Önemli değil önemli olan pazar günü. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbim'e hamdolsun. Masanın etrafında olanlardan Sivaslı olan vardı. Biz hızlı tren dediğimizde, 'Ne gerek var' diyordu. Bay bay Kemal'in takvimini o yaptı. Pazar günü onlara Osmanlı tokadı yakışır. Sizlerin gururunu paylaşmak için yüksek hızlı trenimizi 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz hızlı trenle gidiyor, Ankara'ya 2, İstanbul'a 6 saatte. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün hızlı tren konforu yaşıyor. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor, İcraat gerektiriyor. Uzunluğu 405 km ulaşan bu hat, diğer illere kadar götüreceğiz. Kayseri'ye de bağlantı hattı kuracağız. Kars'a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik hat açacağız. Bunları CHP genel başkanı gibi Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, omuz omuza yapacağız.
"SİNAN BEY'İN DESTEĞİ HAYIRLI OLSUN"
Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz.
"DEPREMZEDEYE HAKARET DİBİN DİBİDİR"
Yazıcıoğlu vatan aşığı bir dava adamı. Tek başına kalsa bile hakkı haykırmaktan çekinmeyen mizaca sahipti. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın büyük Türkiye'ye öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha yakışanı yaptı. Vekillikte yüzde 72 oy oranıyla tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Her birinize, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza 'cahil' demenin bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç çıkmadı diye 'Milletin karnı Togg' diye manşet etmek ne basın özgürlüğüne, ne de insanlığa yakışır. Bay bay Kemal siz Togg'u yapamadınız, biz yaptık. Depremzedelerimize hakareti dibin dibi olarak görüyoruz. 3 ay önce eşini çocuğunu kaybetmiş yaralı bir gönüle, böyle zulüm yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Yapılanlar CHP genel başkanı ve yoldaşlarının yakasına kara leke olarak yapışmıştır. Bu rezillikleri görmezden gelmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunlar CHP başkanının alnındaki utanç lekesini belirgin hale getirmiştir. İnşallah 28 Mayıs bu çirkin siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.
"KILIÇDAROĞLU SEN SİYASETTEN ANLAMIYORSUN GİT YAT"
CHP genel başkanı, kaset kumpasıyla 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anladıkları için son çırpınışlarıdır. İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli ilk 3'ün içindedir. Böyle yoğun nüfusa sahip. İstanbul'da doğmuş büyümüş belediye başkanlığı yapmış biri olarak potansiyeli iyi bilirim. İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi harekete geçireceksiniz. Telefon diplomasisi ile bu işi yürüteceğiz. 28 Mayıs'la ülkemizin önünde yeni kapılar açılacak. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Eğitimden sağlığa her alanda önemli adımlar atacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bağlı kalacağız. Tüm sıkıntılarla mücadele edeceğiz. Bunlar Bay Kemal'in işi değil. İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki belediye başkanını görüyorsunuz, rezalet. Biz 21 yıl bir şeyi ispatladık. Türkiye dünyada farklı yere oturmuşsa, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa, bu sıradan bir şey değil. Kim Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan. Putin'le iyi görüşüyorum diye rahatsız olmuş. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Sen git yat.
KARADENİZ DOĞAL GAZI
Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Faizi 4,6'ya indirdim. Bebecan yanımızda emekliyorlardı. Enflasyonu 6,2'ye indirdik. O zaman bunu yaptık. Altı 0'ı attık. Bebecan halimiz ne olur diyordu, bir şey olmaz sen devam et dedim. Bir şeyden anladıkları yok. 21 yıl içinde biz engellemelere rağmen yaptık. Kimse endişe etmesin, yapacağız. Bu yolda kararlı şekilde yürüyeceğiz. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 2028'de 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Muhalefet ne dedi, 'Gaz maz yok' dedi. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milletin emrine verdik. Ücretsiz kullanıyor musunuz? Artık Sivas'ın sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Yemek yaparken hanım kardeşlerimin gönlü rahat olacak. Bitmedi.
BAY BAY KEMAL VE DAĞDAKİ TERÖRİSTLERE BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ
Gabar'da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü ekonomiye kazandıracağız. Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu teröristlerden dolayı petrol çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu talimatı Kandil'den alıyor. Biz milletimizden alıyoruz. Bölücü örgüt PKK ve uzantıları dahil tüm şer odaklarıyla mücadelemiz devam edecek. Cudi'de, Gabar'da, Tendürük'te bunların ümüğünü sıktık. Artık başlarını çıkarmıyorlar. Biliyorlar ki, SİHA'lar başlarına inecek. Şimdi Akıncı'mız Kızılelma'mız var. Nereden nereye. TCG Anadolu'muz var, Anka'mız var. Kıskanıyorlar. Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız. Bay bay Kemal ve dağdaki teröristlere bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.
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