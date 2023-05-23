Sivas’ta 100 bin kişilik görkemli miting! Başkan Erdoğan: Depremzedelere yapılan hakaretler dibin dibidir

"KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN YAPACAĞIZ"

Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Emniyet rakamını açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle coşkuyu yaşamamıştım. Biliyorum pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. 5'te 5 yapabilirdiniz. Önemli değil önemli olan pazar günü. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbim'e hamdolsun. Masanın etrafında olanlardan Sivaslı olan vardı. Biz hızlı tren dediğimizde, 'Ne gerek var' diyordu. Bay bay Kemal'in takvimini o yaptı. Pazar günü onlara Osmanlı tokadı yakışır. Sizlerin gururunu paylaşmak için yüksek hızlı trenimizi 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz hızlı trenle gidiyor, Ankara'ya 2, İstanbul'a 6 saatte. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün hızlı tren konforu yaşıyor. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor, İcraat gerektiriyor. Uzunluğu 405 km ulaşan bu hat, diğer illere kadar götüreceğiz. Kayseri'ye de bağlantı hattı kuracağız. Kars'a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik hat açacağız. Bunları CHP genel başkanı gibi Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, omuz omuza yapacağız.

"SİNAN BEY'İN DESTEĞİ HAYIRLI OLSUN"



Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz.