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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Son dakika! Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Pazar gününe kadar çok çalışacak, Pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz." dedi.

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