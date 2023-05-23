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Bahçeli'den 28 Mayıs vurgusu: İstikrar yürüsün

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Bahçeli’den 28 Mayıs vurgusu: İstikrar yürüsün

Son dakika haberi | MHP lideri Devlet Bahçeli, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 28 Mayıs'ta sandığa gitme vurgusunu yinelerken "Erdoğan liderliğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar yürüsün." dedi.

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