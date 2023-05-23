Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Malatya’da önemli açıklamalar

Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı kürt türk alevi sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi.

Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi.

Malatya parlamentoda 5 milletvekili ile temsil edilecek. Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.