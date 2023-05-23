Başkan Erdoğan’ın seçim sonrası programı belli oldu! İlk ziyaret Azerbaycan ve KKTC

"AVRUPA'NIN AZERBAYCAN'IN GAZINA İHTİYACI VAR"

Kimlikle seyahatlerin başladığını, ekonomik ilişkilerin, işbirliğin her geçen gün güçlendiğini anlatan Çavuşoğlu, çalışmaların bu şekilde devam edeceğini bildirdi. Türkiye olarak Türk dünyasının güçlenmesi için Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturduklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu anda Avrupa'nın gaza, Azerbaycan'ın gazına ihtiyacı var. Geçmişte Azerbaycan'ın yerini bilmeyenler şimdi Bakü'ye gitmeye başladılar, 'Bize de gaz verin' demeye başladılar. Geçmişte Azerbaycan'ın yüzüne bakmayanlar şimdi 'Azerbaycan çok iyi bir ülkeymiş. Aliyev de çok iyi bir lidermiş' demeye başladılar. Ama bu menfaat dünyasıdır. Bizim için önemli olan nedir? Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın çıkarı, halkımızın refahı için ne yapmalıyız? Biz bunu düşünerek adım atıyoruz. O nedenle bizim bu TANAP boru hattımızın kapasitesini arttırmamız lazım. Biz aynı zamanda ticarette bir merkez oluyoruz. Doğu batı orta koridor olarak. Diğer kardeş ülkelerle beraber Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, üçlü, dörtlü formatlarla beraber daha önce Türkmenistan'la da vardı, o da devam ediyor. Formatlarla beraber biz ticarette, enerjide bir merkez oluyoruz. Bundan da istifade etmemiz lazım. Biz aslında bugün sadece kendimiz için değil, Avrupa başta olmak üzere dünyanın ihtiyacını karşılamak için de özellikle doğal gaz ve enerji konusunda işbirliği yapıyoruz. Buna benzer önemli adımları inşallah seçimden sonra daha da artmaya devam edeceğiz."