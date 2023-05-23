Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye katıldı! "Ülkeye yapılan hizmetleri görmek lazım"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turu öncesi Fethiye'de Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden partililer AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na başvurarak üye oldular.

Daha önce görevinden istifa ettiğini açıklayan Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız beraberinde 15 partili ile birlikte AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na kayıt olarak rozet taktı. DEVA Partisi Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İsa Özdemir de 13 kişi ile AK Parti'ye üye oldu.

"BAŞKAN ERDOĞAN 28 MAYIS'TA SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAK"

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen rozet takma törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin doğru tercih olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkacağını kaydetti.