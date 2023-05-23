Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye katıldı! "Ülkeye yapılan hizmetleri görmek lazım"
14 Mayıs seçimlerinin ardından milli iradenin tecelli ederek, 2.5 milyonluk oy farkıyla 7’li koalisyonu hezimete uğratması çatlakları beraberinde getirdi. Ülkeye yapılan hizmetleri görerek Millet İttifakı’ndan uzaklaşan, Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız ile DEVA Partisi Gençlik Kolları İlçe Başkanı İsa Özdemir partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldılar. Gelecek Partili 15 kişi ile birlikte AK Parti’ye katılan Sadet Kansız, “Altılı masanın altında teröre destek verenlerin de bulunmasından dolayı millet ittifakından uzak durarak AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettim. Ülkeye yapılan hizmetleri görmek lazım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turu öncesi Fethiye'de Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden partililer AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na başvurarak üye oldular.
Daha önce görevinden istifa ettiğini açıklayan Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız beraberinde 15 partili ile birlikte AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na kayıt olarak rozet taktı. DEVA Partisi Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İsa Özdemir de 13 kişi ile AK Parti'ye üye oldu.
"BAŞKAN ERDOĞAN 28 MAYIS'TA SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAK"
AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen rozet takma törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin doğru tercih olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkacağını kaydetti.
AİLEMİZE GELDİĞİNİZ İÇİN KUTLUYORUM
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise "Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yüzyıl için yine cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sandığa batı ve ABD girmiyor. Sandığa Necip milletimiz giriyor. Pazar günü çok erken saatte bu seçim sonuçlanacaktır. Önümüzdeki 5 günde çok çalışarak seçimi kazanacağız. Burada Ak Parti'ye katılan herkese ailemize geldikleri için kutluyorum" ifadelerinde bulundu.
AK PARTİ'YE BÜYÜK TALEP
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ise "Son 1 haftadır partimize büyük bir talep var. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 partili ile Ak Parti'ye katılıyor. Başkanım milli ve manevi değerlere bağlılığını Ak Parti'yi tercih ederek gösterdi. Hayırlı olsun" dedi.
ÜLKEYE YAPILAN HİZMETLERİ GÖRMEK LAZIM
AK Parti'ye katılan Sadet Kansız da "Asrın deprem felaketi nedeniyle bu katılımı ertelemiştik. 3 yıl kurucu ilçe başkanlığını yaptığım Gelecek Partisi'nde görev yaparken, cenazemiz olur arayan olmazdı. İl Başkanıyla sıkıntılardan dolayı yaşanan gerginliklere üst mercilerde cevap vermedi. Bu partiden istifa ettim. Parti benimle geldi benimle bitti. Bana DEVA ve diğer partilerde katılım teklif etti. Ancak, hepsini reddettim. Altılı masanın altında teröre destek verenlerin de bulunmasından dolayı millet ittifakından uzak durarak AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettim. Ülkeye yapılan hizmetleri görmek lazım." diye konuştu.
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