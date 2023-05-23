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Kılıçdaroğlu'na PR ve imaj çalışmasında skandal olay! Oğuzhan Uğur'la tartışan gencin hayatı kabusa döndü! Annesinin dahi telefonuna ölüm mesajları geliyor!

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Kılıçdaroğlu’na PR ve imaj çalışmasında skandal olay! Oğuzhan Uğur’la tartışan gencin hayatı kabusa döndü! Annesinin dahi telefonuna ölüm mesajları geliyor!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur isimli bir kişinin programına katılarak yeni bir imaj çalışmasına imza attı. Programın formatı gereği muhalif ve karşıt görüşlü kişilerin sorularıyla muhatap olması gereken Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya yönelik yapılan kurgu programına tepki gösteren bir genç, Oğuzhan Uğur ile gerginlik yaşadı. Uğur'un söylemleriyle salonun da tansiyonu yükselince genç "can güvenliğini ileri sürerek" programı terk etti. Sosyal medyada onlarca trollün ölüm tehdidine, küfür ve hakaretlerine maruz kalan kişi bunları tek tek paylaştı. Uğur'la tartışması sonucu sosyal medyada maruz kaldığı saldırılar gencin annesine de sıçradı. Mağdur kişinin annesinin de paylaşılan numarasına onlarca küfür ve ağza alınmayacak hakaretler edildi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı.

Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50+1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'millyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BABALA' OPERASYONU: 'MUHALİF İSİMLER SORU SORACAK' DENİLEN PROGRAMA ALKIŞLARLA GELDİ

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi.

"SALONA ALINAN İZLEYİCİLERİN YÜZDE 90'I CHP GENÇLİK KOLLARINDAN"
Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soyismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım." diye konuştu.

Paylaşımının devamında salonun CHP'lilerle dolu olduğunu vurgulayan Övenç, "Oğuzhan Uğur konuşmanın sonunda AK Partililer gelmediği için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf etti. Bu kısım yayınlanmayacakmış böyle söyledi." dedi.

Övenç paylaşımının devamında, "Benim gördüğüm kadarıyla Babala Tv'nin Kılıçdaroğlu programına alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından…" ifadelerini kullandı.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA HAZIR BULUNDU
Kılıçdaroğlu'nun programının başlaması sonrasında CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de ikilinin fotoğrafını servis ederek Twitter hesabından paylaşım yapması dikkat çekti.

O GECE PROGRAMDA NELER YAŞANDI? YUŞA ÖVENÇ TEK TEK ANLATTI

Oğuzhan Uğur'un hedef göstermesiyle salondan can emniyeti olmadığı gören genç Yuşa Övenç yaşananları işte böyle anlattı:

AĞABEY ÖVENÇ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Oğuzhan Uğur'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için kurguladığı çekim sırasında yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatan ağabey Övenç, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı:

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