Kılıçdaroğlu’na PR ve imaj çalışmasında skandal olay! Oğuzhan Uğur’la tartışan gencin hayatı kabusa döndü! Annesinin dahi telefonuna ölüm mesajları geliyor!

"SALONA ALINAN İZLEYİCİLERİN YÜZDE 90'I CHP GENÇLİK KOLLARINDAN"

Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soyismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım." diye konuştu.

Paylaşımının devamında salonun CHP'lilerle dolu olduğunu vurgulayan Övenç, "Oğuzhan Uğur konuşmanın sonunda AK Partililer gelmediği için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf etti. Bu kısım yayınlanmayacakmış böyle söyledi." dedi.

Övenç paylaşımının devamında, "Benim gördüğüm kadarıyla Babala Tv'nin Kılıçdaroğlu programına alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından…" ifadelerini kullandı.