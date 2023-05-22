AK Parti'den 28 Mayıs öncesi Zafer Partisi'ne ziyaret
Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü." ifadelerini kullandı. Özdağ ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 6 gün kala Ankara'da görüşme trafiği hızlandı. 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün ikinci tura ilişkin tutumunu açıklayacak.
Oğan'ın açıklamasına saatler kala; 14 Mayıs seçimlerinin ardından dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. İki isim görüşme sonrası ortak basın açıklamasında konuştu.
AK Partili Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi bu anlamda genel çerçevede sayın Erdoğan'a destek verir. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, bölünmez bütünlüğünü, güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı ulusal güvenliği konuştuk.
85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği konusunda ortak fikir belirttik. Göçmenler meselesinin önemli olduğunu, bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere ettik. Epey zamandır hükümetimiz Suriyelilerin geri dönüşü için projelerini çalışıyor. 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür.
Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor.
Bizim açımızdan çok faydalı bir görüşme oldu. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili tutumunu belirleyecek."
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı;
"Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. Bu çerçevede terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetler karşısında alınması gerekn politika uygulamalarını değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve Zafer Partisi'nin ısrarla Türkiye'nin gündemine getirdiği çözüm önerilerin getirdik. Aramızda temel farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası 'gerekirse zorla' şeklinde değerlendirilebilecek politikadır. Çok faydalı görüşme olduğunu düşünüyorum. Sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak."
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