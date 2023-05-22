AK Parti’den 28 Mayıs öncesi Zafer Partisi’ne ziyaret

Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor.

Bizim açımızdan çok faydalı bir görüşme oldu. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili tutumunu belirleyecek."