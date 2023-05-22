Koç Üniversitesi’nde görevli CHP yandaşı öğretim üyesi Kemal Büyükyüksel vatandaşı hedef aldı tehditler savurdu: Tarumar edeceğiz





Özalan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "14 Mayıs öncesi kalp yapanlar, rezil olunca depremzedeleri linç etti. Şimdi de tehditler savuruyorlar. Bay Kemal'in akıl hocalarından biri bu şahıs. Tarumar edeceklermiş! Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Demokratlık taslayan CHP'nin içindeki canavarı gördünüz mü?"

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