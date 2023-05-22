Koç Üniversitesi'nde görevli CHP yandaşı öğretim üyesi Kemal Büyükyüksel vatandaşı hedef aldı tehditler savurdu: Tarumar edeceğiz
Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, CHP yandaşları ise 14 Mayıs sonrası vatandaşa hakaret ve tehditlere başladı. Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan CHP yandaşı Kemal Büyükyüksel, sosyal medya hesabından tepki çeken sözlere imza attı. Büyükyüksel gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.
AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: BU İKTİDARA GÖZ KIRPANI BİLE TARUMAR EDECEĞİZ
Son olarak Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz" diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.
"DEMOKRATLIK TASLAYAN CHP'NİN İÇİNDEKİ CANAVARI GÖRDÜNÜZ MÜ?"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kemal Büyükyüksel'in paylaşımına tepki gösterdi.
Özalan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "14 Mayıs öncesi kalp yapanlar, rezil olunca depremzedeleri linç etti. Şimdi de tehditler savuruyorlar. Bay Kemal'in akıl hocalarından biri bu şahıs. Tarumar edeceklermiş! Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Demokratlık taslayan CHP'nin içindeki canavarı gördünüz mü?"
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