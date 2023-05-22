Başkan Erdoğan’dan CHP’li Mansur Yavaş’a sert tepki: Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok

İddia 2: 2006'da Terörle Mücadele Kanununda değişiklikle Öcalan'ı serbest bırakmak istediler

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2006 yılına ait, "Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları"ndan bir bölüm okunmuş ve burada terörist başının serbest bırakılacağı yorumu yapılmıştır. Ayrıca CHP'li millletvekilerinin itirazları sayesinde bu tasarının geri çekildiği iddia edilmiştir.

Öncelikle, tasarıdan çıkarılan madde, iddia edildiği gibi CHP'nin itirazı üzerine ya da şaibeler nedeniyle değil, Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde zaten mevcut olduğu için "mükerrerlik" gerekçesiyle tasarıdan çıkarılmıştır.

Etkin Pişmanlık Yasası (TCK 221) incelendiğinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, ancak örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden örgütü dağıtan, dağılmasını sağlayan" örgüt kurucu veya yöneticisinin yararlanabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, 40 bin insanımızın ölümüne neden olan bir örgüt yöneticisinin Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanabilmesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006 yılında gündeme gelen benzer iddialara tepki göstererek, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakmayı vatana ihanet olarak nitelendirmiştir.