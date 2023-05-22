Başkan Erdoğan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki: Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok
14 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye tarihinin kritik seçimlerinin ardından milli iradenin tecelli etmesi CHP tarafından yeni skandalların fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan FOX kanalına katılan Mansur Yavaş, Kandil’den ve HDP’den aldıkları destekleri unuturmuşçasına canlı yayında “Terörist başı Abdullah Öcalan’ı kanunlarla serbest bırakmaya çalıştılar” diye asılsız bir iddia ortaya atmıştı. Bu doğrulu bulunmayan söylemlerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bütün belirtilen ifadeleri tek tek çürüttü. Başkan Erdoğan bu akşam gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Mansur Yavaş’ın bu iddialarına yönelik sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Ora da şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar" dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı..
Milli iradenin karşısında ezilen 7'li koalisyon 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci seçim öncesinde provakasyonlarını hiç durmadan devam ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Amerikan FOX kanalına katılan Mansur Yavaş, AK Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için yasa önerisi getirdiğini CHP'nin ise bu önerileri engellediğini öne sürmüştü.
Yavaş'ın bu yalanı ise İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafında tek tek çürütülmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A SERT TEPKİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında konuya ilişkin çok sert tepki gösterdi.
"YALANCILIK HUYUNU HERKESE BULAŞTIRDI"
"Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı" diyen Başkan Erdoğan, "Yalancılık huyunu herkese bulaştırdı. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya 2003-2006-2013 yılında Ak Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? 2013 yılında tasarı bile ortada. Bu zatın tasarıyı imzaladığını söyleyen kişiler Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller" dedi.
"EKRANDA GÖSTERDİĞİ KANUNDAN HABERİ YOK"
Sözlerini sürdüren Başkan Erdoğan, "Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Ora da şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar" ifadelerine yer verdi.
"MİLLETİ ALDATMAYA ÇALIŞIYORLAR"
İddiaların külliyen yalan olduğunu vuruglayan Başkan Erdoğan, "AK Parti Hükümetleri döneminde hiçbir şekilde terörist başını çıkarma çalışması yapılmamıştır. Bu külleyen yalandır. Milleti aldatmaya çalışıyorlar. Neyse ki milletim bunlara itibar etmiyor. Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünün çok etkili isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik. Yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar. Bizim defterimiz tertemiz buradan onlara ekmek çıkmaz" açıklamasında bulundu.
YALANLAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜ
Bu bağlamda Mansur Yavaş'ın yalan iddialarının çürüten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının tekrar hatırlayalım:
İddia 1: 2003'te Topluma Kazandırma Kanunu ile Öcalan'ı serbest bırakmaya çalıştılar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada,"2003 yılında yürürlüğe giren Topluma Kazandırma Kanununda, "Her ne ad altında olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, tamamı üzerinde etkili olacak şekilde terör örgütünü sevk ve idare edenler bu kanundan yararlanamazlar" hükmü açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla, terörist başı Abdullah Öcalan'ın bu kanundan yararlanması mümkün değildir" denildi.
İddia 2: 2006'da Terörle Mücadele Kanununda değişiklikle Öcalan'ı serbest bırakmak istediler
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
2006 yılına ait, "Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları"ndan bir bölüm okunmuş ve burada terörist başının serbest bırakılacağı yorumu yapılmıştır. Ayrıca CHP'li millletvekilerinin itirazları sayesinde bu tasarının geri çekildiği iddia edilmiştir.
Öncelikle, tasarıdan çıkarılan madde, iddia edildiği gibi CHP'nin itirazı üzerine ya da şaibeler nedeniyle değil, Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde zaten mevcut olduğu için "mükerrerlik" gerekçesiyle tasarıdan çıkarılmıştır.
Etkin Pişmanlık Yasası (TCK 221) incelendiğinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, ancak örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden örgütü dağıtan, dağılmasını sağlayan" örgüt kurucu veya yöneticisinin yararlanabileceği belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, 40 bin insanımızın ölümüne neden olan bir örgüt yöneticisinin Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanabilmesi mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006 yılında gündeme gelen benzer iddialara tepki göstererek, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakmayı vatana ihanet olarak nitelendirmiştir.
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