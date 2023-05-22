Fransız gazetesi Le Monde’den itiraf: Erdoğan kriz zamanlarını karşılayacak tek kişi olarak görünüyor

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. 14 Mayıs günü Milli irade sandığa gitti, ipi terörist uzantısı HDP'nin de arasında bulunduğu 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.

Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde. 14 Mayıs'ta milli iradenin tecelli ederek, 7'li koalisyonun Cumhur İttifakı'nın oldukça gerisinde kalması, dünya basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.