Fransız gazetesi Le Monde'den itiraf: Erdoğan kriz zamanlarını karşılayacak tek kişi olarak görünüyor
Türkiye 2. Tur seçimlerine gün sayarken Fransız gazetesi Le Monde, yeni bir Erdoğan analizi ile okuyucuların karşısına çıktı. Le Monde, "Kahramanmaraş'ta Erdoğan "bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi" olarak görünüyor" başlığı ile Başkan Erdoğan’ın bu kritik süreçteki etkinliğine dikkat çekti.
Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. 14 Mayıs günü Milli irade sandığa gitti, ipi terörist uzantısı HDP'nin de arasında bulunduğu 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.
Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde. 14 Mayıs'ta milli iradenin tecelli ederek, 7'li koalisyonun Cumhur İttifakı'nın oldukça gerisinde kalması, dünya basınında da geniş yankı bulmaya devam ediyor.
6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden inşa etmek için hızla çalışmalar başladı. Asrın felaketinin üzerinden geçen 4 ayın ardından gerçekleşen seçimlerde Kahramanmaraş'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 71.88'ini aldı.
Bu oy oranına dikkat çeken Le Monde, 'Seçmen başkanına açık çek verdi' ifadelerini kullandı. Bu oy oranına dikkat çeken Le Monde, 'Seçmen başkanına açık çek verdi' ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU SEÇMENE GÜVEN VERMEDİ"
Kılıçdaroğlu'nun seçmene güven vermediğini itiraf eden gazete, Erdoğan'ın işini bildiği ifade etti.
Bölgenin sakinlerinin görüşlerine yer veren gazete, Erdoğan'dan başka kimsenin daha iyisini yapamayacağına inandığı belirtildi.
Erdoğan'ın seçmenine güven verdiği itiraf edilirken Erdoğan'ın oylarının ardında istikrar arzusunun olduğu da dile getirildi.
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