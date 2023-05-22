Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TRT canlı yayınında kritik seçim açıklaması

SON DAKİKA HABERLERİ | "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?" sorusu 28 Mayıs Pazar akşamı yanıtını bulacak.

Bu bağlamda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın desteğini alan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT'de seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Bu güç birliği ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum.

450 bin mülteciyi geri gönderdik. Hedefimiz 1 milyon mülteciyi daha oradaki konutlara yerleştirmek Bu da zaman içinde gerçekleşecek.

Sinan Oğan ile aramızda bir pazarlık olmadı. Muhalefet bu konuda arayışları var tabi. Böyle bir talep olmadı Sinan Bey'in. Bir Afet Bakanlığı kurulması konusunda bir talebi oldu. Bunlar da üzerinde düşünülebilinecek konular.

Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz.

14 Mayıs gecesi aynı genel başkanları gibi vatandaşın gözüne baka baka yalan söylediler. Bunlar siyasi çiğlik olarak tarihimizde yerini almıştır. Seçim sonuçlarını bile doğru düzgün açıklamayanların ülke yönetmesi mümkün değil.

Bizim tek rakibimiz rehavet. 28 Mayıs günü oy kullanacağız ve sandıkları sahip çıkacağız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı, deprem felaketinin altından kalkamazdık.

Defne hastanesini açtık, oradan aldığımız oylara bakmadık, biz bize yakışanı yaptık...

Depremzedelere yönelik linç yapılıyor. Muhalefet 'Oy yoksa hizmet de yok' anlayışıyla hareket ediyor.

40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıyor.

Yakınını kaybeden ya da evi hasar gören depremzede öğrencilere burs verilecek.

28 Mayıs'tan sonra muhalefet liderleri siyasetten silenecek. Hep beraber siyasi mevta olacaklar...

Batı medyasının seçim yorumları önemli değil. Biz bugünlere manşetlerle çatışa çatışa geldik.

Detaylar geliyor…