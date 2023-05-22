Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TRT canlı yayınında kritik seçim açıklaması
SON DAKİKA | 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine az bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.
SON DAKİKA HABERLERİ | "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?" sorusu 28 Mayıs Pazar akşamı yanıtını bulacak.
Bu bağlamda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın desteğini alan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT'de seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Bu güç birliği ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum.
450 bin mülteciyi geri gönderdik. Hedefimiz 1 milyon mülteciyi daha oradaki konutlara yerleştirmek Bu da zaman içinde gerçekleşecek.
Sinan Oğan ile aramızda bir pazarlık olmadı. Muhalefet bu konuda arayışları var tabi. Böyle bir talep olmadı Sinan Bey'in. Bir Afet Bakanlığı kurulması konusunda bir talebi oldu. Bunlar da üzerinde düşünülebilinecek konular.
Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz.
14 Mayıs gecesi aynı genel başkanları gibi vatandaşın gözüne baka baka yalan söylediler. Bunlar siyasi çiğlik olarak tarihimizde yerini almıştır. Seçim sonuçlarını bile doğru düzgün açıklamayanların ülke yönetmesi mümkün değil.
Bizim tek rakibimiz rehavet. 28 Mayıs günü oy kullanacağız ve sandıkları sahip çıkacağız.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı, deprem felaketinin altından kalkamazdık.
Defne hastanesini açtık, oradan aldığımız oylara bakmadık, biz bize yakışanı yaptık...
Depremzedelere yönelik linç yapılıyor. Muhalefet 'Oy yoksa hizmet de yok' anlayışıyla hareket ediyor.
40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıyor.
Yakınını kaybeden ya da evi hasar gören depremzede öğrencilere burs verilecek.
28 Mayıs'tan sonra muhalefet liderleri siyasetten silenecek. Hep beraber siyasi mevta olacaklar...
Batı medyasının seçim yorumları önemli değil. Biz bugünlere manşetlerle çatışa çatışa geldik.
Detaylar geliyor…
SİNAN OĞAN'A TEŞEKKÜR
Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Sığınmacılar konusunda, briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız. İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantılar vardı. Bunlar Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.
ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI
Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı. Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelinebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü şimdi bakanlık da olabilir.
"SEÇİMLER SONRASI MÜLTECİLER KONUSUNDA BİR YOL HARİTASI ÇIKARILACAK"
Sığınmacıların dönüşü konusunda derdimiz pazar gününü atlatmak. Atlattıktan sonra mülteciler noktasında yol haritası çıkarılabilir. Dörtlü olarak Moskova'da yapılan bazı çalışmalar var. Çalışma devam ediyor. Ne kasar kısa zamanda mültecileri döndürülebilir bakabiliriz. Kılıçdaroğlu maalesef yalan üzerine bina edilmiş bir anlayışı var. Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmanız lazım. Nefret söylemleriyle günü kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Türkiye sınırları olmadığı kadar güvendedir. Başından beri sığınmacıların güvenli dönüşünü zaten destekliyoruz. STK ve kardeş ülkelerin destekleriyle yapılan briket evlerle ilgili projeleri yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği Boraltan utancını yaşasın istiyor. Biz bu meselede başından beri vicdani ve insani duruş sergiledik. Alman kalkıp Suriyeli alıyorsa biz benzer şeyi seçerek güvenle niye yapmayalım. Bizim beklentimizdir, Sinan Bey'e karşı muhalif kesim linç meselesi beklentimizdi. Tahakkuk etti. Farklı bazı ağızlar da çıkabilir. Ama Sinan Bey duruşu ve bugünkü açıklamasıyla tavrını ortaya koymuş vaziyette. 28'indeki milletimizin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla birleşerek cevap gereken yerlere verilecektir. Biz özellikle sevgi kültürü hâkim olsun istiyoruz CHP'de böyle bir anlayış söz konusu değil.
BUNLAR TAKİYEDE 1 NUMARA
Parmaklarla kalp işareti yapmakla iş bitmiyor. Bay bay Kemal'in bu tür yaklaşımları tutmaz. Herkes istikametini belirlemiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun karakterinin ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Bu değişmez. Kararını veren milliyetçi kesim atılacak adımları atacaktır. Terör örgütü uzantılarıyla yol yürüyenlere millet birinci turda gereken cevabı verdi. Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan değil mi? Dağdaki teröristlerden hapistekine ne kadar millet düşmanı varsa CHP başkanına oy istediler. Meydan meydan dolaşıp cezaevlerini boşaltacaklarının sözlerini verdiler. Dillerinden sayınlar beyler eksik olmadı. İBB Başkanı Van'da yaptığı konuşmada, oradakiler kan kan intikam dediler. Belediye başkanının önünde söyledi. Buradaki görevini bırakıp oraya gidiyor. Terör örgütü işaretiyle selamlamalar. 2. turda da milletim bu oyuna gelmeyecek gerekeni yapacaktır. Kılıçdaroğlu 2.tura kalınca iş milliyetçiliğin önemini anladı. Milletim bunları yutmaz. Bunlar yalanda olduğu gibi takiyede 1 numara. CHP Genel Başkanı çıkarı için suistimal etmeyeceği ilke olmadığını gördük. Milliyetçilerin adresi bellidir, Cumhur İttifakı'dır.
"TUTUMUMUZU İNLERİNDE YOK ETTİĞİMİZ TERÖRİSTLERE SORSUNLAR"
Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl izan bırakmadı. Bunlara hem yalancı hem cahil ne derlerse deyin. Güya 2003 2006 2013'de AK Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin o zaman bakanlar kurulu üyesi bile değiller. Geçmişte 1985'e dayanıyor birkaç kez revize dilmiş. MGK'dan çıkış süreci var. Bu kanun çerçevesinde MGK kararları belirleyici. Gösterdiği içerikten bile haberi yok. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bundan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanmayacağını bilmiyorlar. AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bu külliyen yalandır. Terör örgütüne karşı tutumumuzu inlerinde yok ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Bizim bu konuda defterimiz tertemiz. Buradan bunlara ekmek çıkmaz. Terörist başına yol açmak durumu olsa 20 sene içinde farklı adımlar atabilirdik. Böyle bir şey oldu mu, mümkün mü? Terör örgütleriyle el ele olan Bay Bay Kemal değil mi? Uzantılarla parlamentoda görüşmeleri yapan Kılıçdaroğlu değil mi?
"SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇLAR CHP YÖNETİCİLERİNİN KİMYASINI BOZDU"
14 Mayıs gecesi yapılanlar tamamen utanç verici bir tablo. Vatandaşın gözüne baka baka genel başkanları gibi bunlar da yalan söylüyorlar. Ellerindeki veriler yanlış. İşin içinde CHP yöneticileri varsa yalan da vardır. Sandıktan çıkan sonuçlar CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu. Baktılar kaybediyorlar hemen yalana sarıldılar. AA'yı itham etmeye kalktılar. Kendilerinde hiçbir hata bulmazlar. Bizim gibi vatandaşlarımız da görüyor oyunun rengini ayarlıyor. Milletim bunlara 2.turda gereken yanıtı verecektir. Bizim rakibimiz ne Kılıçdaroğlu ne CHP'dir. Rakibimiz rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Bu fark rehavete götürürse yanlış olur. Sinan Bey'in destek açıklaması bir yerde güç devşirmesidir. Bu potansiyel devşirme pazarla ilgili inşallah farklı gelişmeye vesile olacaktır. Yerli ve milli söylem Sinan Bey'in söyleminde hâkim. Yalanın olmadığı netice inşallah sandıktan çıkacaktır.
"DEPREM FELAKETİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ OLMASAYDI ALTINDAN BU KADAR HIZLI KALKAMAZDIK"
Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili kampanya süreci başladığında kullandılar. Artık konuşmadılar. Biz ise başından itibaren başkanlık sistemini ifade ettik. Getirilerini ortaya koyduk. Karar almada sürecin seri işlemesi ve adım atmada koalisyonda çekilen çilelerin çekilmeyeceği. Türkiye 10 ayda bir seçimler yaşadı. Bu zamanlarda çok kan kaybedildi. Deprem felaketinde başkanlık sistemi olmasaydı altından bu kadar hızlı kalkamazdık. Defne Hastanesi'ni 3 aya varmadan bitirdik. Hasta kabulüne başladı. Bu nasıl oluyor. Meral Hanım'ı ben neden davet edeyim. Eser ortada. Arzu ederse gider ziyaret eder. Bunların hayatı yalan. Hasta kabulüne başladık. Yalancı arıyorsan başlarındaki yalancı. Defne'de yüzde 90 civarında CHP oyu var bizim yüzde 8. Ne lüzumu var çadırdan sahra hastanesi kurarsın olur biter demedik. Covid'de Murat Dilmener ve Pakize Öz Hastanelerini yaptık. Dışardan hasta gelse Avrupa'dan hasta gelse uçakla insin hastaneye geçsin düşüncesiyle bunu yaptık. Depremzedelere yönelik 14 Mayıs sonrası nefret söyleminin ana sorumlusu CHP lideridir. Millete ve seçmene açıkça yalan söylediler. Oy yoksa hizmet yok diyorlardı. Tekirdağ'da otelleri boşaltmaları bunun neticesi. Defne'deki katılım muhteşemdi. Meydana gelenlerin tavrı her şeyi söylüyordu.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ
Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik. Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler.
"KILIÇDAROĞLU ÖNCE SSK'YI BATIRDI, ŞİMDİ DE CHP'Yİ BATIRDI"
Kılıçdaroğlu hesap uzmanıyım diyor. Böyle uzmanlık olabilir mi? Böyle hesap yaparak CHP'yi bu hale düşürdüyse pazar günü önemli hesaplar yapılacaktır. Yüzde 1'i bulmayan 4 partiye 40'a yakın vekilliği altın tepside hediye etti. Kılıçdaroğlu önce SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırdı. Kendi seçmenine sürekli benim istediğime tıpış tıpış oy vereceksiniz diyen zatın kendi partisine faydası olabilir mi? CHP'ye oy verenlere hakarettir.
"KARŞI TARAFTA MENFAAT TEMELLİ BİRLİKTELİK VAR"
Yeni anayasa konusunda Cumhur İttifakı olarak değerlendirme yapacağız, konuşacağız sonra uzlaşı arayacağız. İnşallah uzlaşı sağladıktan sonra diğer tekliflere bakacağız. Sandıklardan çıktığımız takdirde devran tamamen dönüşüyor. Bunlar siyasi mevta olacak. Yeni bir aritmetik ortaya çıkıyor. Yeni yapıda Türkiye geleceğe farklı bakacak. Milletimi zafer sarhoşluğuna girmeyin sandıklara hücum, sandıklarda 2. turun neticesini Erdoğan evladına sahip çıkarak neticelensin diyorum. Karşı tarafta menfaat temelli birliktelik var. İlke ve ahlak temelli birlikteliklerde dava arkadaşlığı esastır. Pazar günü de dava kardeşliğinin neticesini milletimiz sandıklarda bize gösterecektir.
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