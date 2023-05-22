İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: 554 bin Suriyeli ülkesine döndü

NUMAN KURTULMUŞ DUYURMUŞTU!

Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş görüşmesinin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Suriyeli geçici sığınmacılar hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.

"SURİYELİLER GERİ DÖNECEK"

"85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği konusunda ortak fikir belirttik. Göçmenler meselesinin önemli olduğunu, bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere ettik. Epey zamandır hükümetimiz Suriyelilerin geri dönüşü için projelerini çalışıyor. 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür."

"KILIÇDAROĞLU BUNA KENDİ DE İNANMIYOR"

"Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor..."