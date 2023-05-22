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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: 554 bin Suriyeli ülkesine döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: 554 bin Suriyeli ülkesine döndü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün Zafer Partisi’ni ziyaretinin ardından, yaptığı basın açıklamasında mülteci konusuna değinmişti. Kurtulmuş, "Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ise Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan "gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" programlarıyla bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelerde Suriyelilerin gönüllü dönüşü de sürüyor.

554 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Karkamış ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Karkamış Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gitti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 107'ye ulaştığı öğrenildi.

NUMAN KURTULMUŞ DUYURMUŞTU!

Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş görüşmesinin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Suriyeli geçici sığınmacılar hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.

"SURİYELİLER GERİ DÖNECEK"

"85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir mesele olduğu, buna karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği konusunda ortak fikir belirttik. Göçmenler meselesinin önemli olduğunu, bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere ettik. Epey zamandır hükümetimiz Suriyelilerin geri dönüşü için projelerini çalışıyor. 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür."

"KILIÇDAROĞLU BUNA KENDİ DE İNANMIYOR"

"Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü süratle sağlayacağız. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünün temini için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu '10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz' dedi. Bunun doğru olmadığını kendi de biliyor..."

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