22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez

Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Adı ’çarkçıya’ çıkmış birine elbette güvenilmez

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 28 Mayıs ikinci tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken "Adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA