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Ankara'da terör örgütlerine darbe! PKK ve DEAŞ operasyonu

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Ankara’da terör örgütlerine darbe! PKK ve DEAŞ operasyonu

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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