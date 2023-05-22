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Sinan Oğan açıklama AHABER CANLI İZLE! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destekleyecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Sinan Oğan açıklama AHABER CANLI İZLE! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destekleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde %5.17'lik bir oy aldı. Seçimlerin 2. tura kalmasıyla birlikte Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği ise merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Onun öncesinde 22 Mayıs Pazartesi günü Oğan, seçimlerde nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıklayacak. Peki Sinan Oğan açıklaması bugün saat kaçta, ne zaman? Sinan Oğan kime destek verecek?

Sinan Oğan kimi destekleyecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda adaylardan birinin 50+1 oy oranına ulaşamaması sebebiyle ikinci tura kaldı. Yüzde 5.1'lik bir oy oranına sahip olan ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan ise bugün yapacağı açıklamada ikinci turda nasıl bir tavır sergileyeceklerini, adaylardan kime destek vereceğini açıklayacak. Peki Sinan Oğan açıklaması bugün saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

SİNAN OĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sinan Oğan Twitter hesabı üzerinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tutumlarını 22 Mayıs saat 17.00'da düzenleyecekleri basın toplantısında açıklayacağını aktardı.

SİNAN OĞAN BASIN AÇIKLAMASI CANLI!

AHaber CANLI YAYIN

Konuya ilişkin Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 1. TUR OY ORANLARI 2023

MASADAKİ SENARYOLAR NELER?

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. Siyaset kulislerinde ise Oğan'ın tarafsız kalabileceği bu durumun da Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirebileceği konuşuluyor. Zira 7'li koalisyonun terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı Oğan onaylamıyor. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİNAN OĞAN SÖZLERİ

Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" ifadelerini kullanmıştı.

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