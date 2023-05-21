Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? 28 Mayıs ikinci tur oylaması öncesi YSK son sayıyı duyurdu
Son dakika haberi | 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında şu ana kadar 717 bin 612 kişi oy kullandı. YSK'dan yapılan açıklamada seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında oy kullandığı duyuruldu.
28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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