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AK Parti İstanbul'dan sandıklarda gönüllü daveti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2023
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AK Parti İstanbul’dan sandıklarda gönüllü daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına' sloganıyla vatandaşlara sandıklarda gönüllü olma davetinde bulundu. Gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlar buyukturkiyezaferi.com adresinden başvuru yapabiliyor.

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