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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı. Başkan Erdoğan mesajında "erkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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