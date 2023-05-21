İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın! Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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