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MHP lideri Bahçeli Hatay'da: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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MHP lideri Bahçeli Hatay’da: Koalisyon hükümeti olsa altından kalkamazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da afetzedelere hitap etti. Bahçeli, konuşmasında "Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

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