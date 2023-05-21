İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan polislere müjde: İki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz





"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KENDİSİNE YAKIŞIR YERLEŞKESİ OLACAK"

Yeni İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün programı bitti, planı bitti, projesi bitti ve biz TOKİ'ye devrettik. Yakın bir zamanda inşallah Türkiye'nin en güzel emniyet yerleşkelerinden bir tanesini, yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde bir yerleşkeyi her türlü sosyal donatılarıyla, her türlü sosyal imkanlarıyla birlikte Hasdal'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da temeli atılacak ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam da kendisine yakışır, ülkemize ve İstanbul'umuza yakışır çok güzel bir yerleşkesi, çok güzel bir külliyesi olmuş olacak. İkincisi Bayrampaşa Çevik Kuvveti de oradan kaldırıyoruz. O da ihale aşamasına geldi. Onu da Kemerburgaz'da gerek Özel Harekat ve gerekse çevik kuvveti sırt sırta yapmak suretiyle mükemmel bir Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ihalesinin aşamasına gelindi. Böylece Özel Harekatı da, Çevik Kuvveti de çok güzel bir yerleşkeyle İstanbul'da buluşturmuş olacağız" açıklamalarında bulundu.





"NE ZAMAN PKK'NIN AVUKATLARI İÇERİ TIKILIR, O ZAMAN TÜRKİYE'DE PKK DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Terörle mücadelede tüm terör eylemlerinde iki bin on beşten bugüne azalış yüzde 96 azalmış, DHKP-C'nin yönetim kademesi tamamen çökertilmiştir. PKK'nın da çökertilmesi, Türkiye içerisinde bitirilmesi bir tek şeye bağlıdır. PKK avukatlarının aynı DHKP-C avukatları gibi içeri tıkılmasına bağlıdır. DHKP-C avukatlarını içeri tıktık ve DHKP-C'nin etkinliğini neredeyse belli bir noktaya kadar getirdik. Çünkü PKK özellikle avukatlar marifetiyle Türkiye'yi zehirlemektedir. Bunu yedi yıllık tecrübeme yönelik bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır, o zaman Türkiye'de PKK diye bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net. Çünkü cezaevlerinden dışarıya, dışarıdan cezaevlerine ve dışarıdan dışarıya aynen DHKP-C'de olduğu gibi bütün bilgileri taşıyan, bütün nefreti taşıyan, bütün fitneyi taşıyan, bütün örgütsel operasyonu ayakta tutmaya çalışan nitelik bunlardadır. Bunlar avukat değildir, kılıfları avukattır. Avukatlığın kendine vermiş olduğu birtakım imtiyazlarla Türkiye'yi terörle sınamaktadırlar. DHKP-C MKP, MLKP, TKPML örgütleri kırsaldan tamamen silinmiştir. Hepsinin kırsalda kadroları vardı. Şimdi hiçbir kırsalda bir tek kadrosu yoktur. Bu sol örgütler etkili şehir operasyonlarımızda tarihin en ağır darbesini yemiştir. Eylem kabiliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Türkiye terör tehdidinin en yoğun olduğu dönemde teröre karşı tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Bunu yaşarken de hukuktan ve demokrasiden vazgeçmemiştir.''