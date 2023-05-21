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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar

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Giriş: 21.05.2023 15:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da afetzedelere hitap etti. Bahçeli, konuşmasında "Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.
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