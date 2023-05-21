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ADANA'DA DEPREM! 21 Mayıs Saimbeyli, Antep, Maraş deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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ADANA’DA DEPREM! 21 Mayıs Saimbeyli, Antep, Maraş deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika!

Son dakika haberleri... Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem çevre illerden hissedilirken son duruma dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen illerin arasında yer alan Adana'da yaşanan yeni depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu. İşte son dakika bilgileri...

Adana'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Adana Saimbeyli 21 Mayıs Pazar günü 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz haber gelmezken vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte AFAD'dan gelen açıklama…

AFAD Başkanı Yunus Sezer yaşanan depreme ilişkin şu şekilde açıklamada bulundu:

"Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.

ADANA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-21
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.237 E
Derinlik:6.67 km

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023-05-21 15:46:13 37.889 36.237 6.67 MW 4.9 Saimbeyli (Adana) 585555
2023-05-21 15:20:17 38.866 37.353 6.62 ML 2.0 Gürün (Sivas) 585556
2023-05-21 14:53:31 37.916 36.277 6.62 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 585557
2023-05-21 14:48:49 38.096 37.568 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 585558
2023-05-21 13:15:34 38.134 36.594 7.02 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 585554
2023-05-21 12:56:16 36.277 36.174 6.89 ML 2.1 Antakya (Hatay) 585553

2023-05-21 12:50:15 40.681 30.424 7.0 ML 2.3 Erenler (Sakarya) 585551
2023-05-21 12:38:19 38.192 35.179 6.69 ML 1.7 Yeşilhisar (Kayseri) 585552
2023-05-21 11:38:41 39.285 28.757 7.0 ML 1.4 Dursunbey (Balıkesir) 585550
2023-05-21 11:32:45 35.91 36.002 11.81 ML 2.3 Lazkiye (Suriye) - [03.71 km] Yayladağı (Hatay) 585548
2023-05-21 11:30:53 37.905 28.792 7.0 ML 1.8 Sarayköy (Denizli) 585549
2023-05-21 11:29:01 37.224 36.86 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 585547
2023-05-21 11:28:41 37.904 28.785 7.79 ML 2.3 Sarayköy (Denizli) 585544

2023-05-21 11:21:17 39.244 28.722 7.02 ML 1.5 Simav (Kütahya) 585545
2023-05-21 11:18:19 38.142 36.118 7.0 ML 1.6 Tufanbeyli (Adana) 585546
2023-05-21 10:58:50 36.143 36.085 7.0 ML 3.1 Defne (Hatay) 585541
2023-05-21 10:58:44 38.162 38.649 7.51 ML 2.6 Pütürge (Malatya) 585542
2023-05-21 10:28:59 37.955 36.704 12.1 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 585540
2023-05-21 10:21:45 39.893 39.809 8.62 ML 1.9 Çayırlı (Erzincan) 585543
2023-05-21 09:32:20 38.184 38.439 7.01 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 585539
2023-05-21 09:20:33 38.455 38.046 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 585538

Adana 4,9 büyüklüğünde deprem ADANA 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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