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Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor! Söz verildi 60 günde tamamlandı kara propaganda yerle bir oldu

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Defne Devlet Hastanesi hizmete giriyor! Söz verildi 60 günde tamamlandı kara propaganda yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerden etkilenen ve 24 Mart'ta temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Mart'ta yapılan temel atma töreni sonrası sosyal medyada yayılan iftiraları baz almış ve temelin atılmadığını iddia etmişti. Hastanenin söz verildiği gibi 60 günde tamamlanmasının ardından, kara propaganda adeta yerle bir oldu.

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

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6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

"ARAMIZDA KALSIN DEFNE DEVLET HASTANEMİZİ AÇIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hastaneyi gezdiği videoyu paylaşan Bakan Koca, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." notunu düştü.



BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR
Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurguladı.

Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz" dedi.

AKŞENER'DEN ASILSIZ İFTİRA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

Atılan bu temelin ardından kara propagandaya soyunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener '"Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.

"'Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye'ye yutturmaya kalktılar." diyerek algı siyaseti yapan Akşener'i takip eden başka isimlerde oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

Çömez, paylaşımında; "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Kara propagandaya inat hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

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