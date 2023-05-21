Başkan Erdoğan liderliğinde terörün başı ezildi! Türkiye'den dünyaya örnek olan mücadele
Başkan Erdoğan liderliğinde terör örgütleri ile yurt içi ve sınır ötesinde kesintisiz mücadele yürüten Türkiye, örgütleri adeta belini kırdı. Savunma sanayiinde yapılan milli hamlelerle bu mücadele desteklenirken, terör kaynağında yok edildi. Türkiye'nin terör örgütü ayrımı yapmaksızın yaptığı bu mücadele dünyaya örnek oldu.
Başkan Erdoğan döneminde terörle mücadelede eşine az rastlanır bir kararlılık ve başarı örneği sergilendi. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan başarılı askeri operasyonlar sayesinde; PKK, PYD, YPG, DEAŞ, El Kaide, FETÖ gibi küresel çapta terör örgütlerinin beli kırıldı. Türkiye son yıllarda milli savunma ürünlerinin de gelişmesiyle birlikte terör örgütlerine nefes aldırmadı.
Türkiye, sınırlarındaki terör örgütlerini kovmak için ilk sınır ötesi harekâtını 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı ile başlattı. 20 Ocak 2018'de terör örgütü YPG'ye karşı Zeytin Dalı Harekâtı yapıldı. 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı'nı, 27 Şubat 2020'de ise Bahar Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sayesinde sınırlarımızda bir terör kantonu kurulmasının önüne geçildi.
Türkiye, küresel terör örgütü DEAŞ ile de en etkin mücadele eden ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi, MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu kadarla da kalmadı, Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi harekâtlar ve nokta atışı operasyonlar neticesinde DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi konumundaki 15 isim etkisizleştirildi.
2015-2021 yılları arasında yapılan başarılı operasyonlar sayesinde PKK/PYD/YPG ve diğer terör örgütlerinin üst düzey yöneticisi konumundaki 465 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece 2022 yılı içerisinde PKK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1186 terörist etkisiz hale getirildi. Suç işleyip yurtdışına kaçan 133 şüpheli yakalanarak Türkiye'deki adli makamlara teslim edildi.
TÜKENME NOKTASINA GELDİLER
PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik 2022 yılında 128 bin 727'si kırsal alanda, 3 bin 669'u şehirlerde olmak üzere 132 bin 396 operasyon yapıldı. FETÖ ile mücadelede geçtiğimiz yıl 11 bin 544 operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ, El Kaide ve benzeri terör örgütlerine yönelik 1399 nokta atışı operasyon düzenlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…
- YSK SINAV YERİ SORGULAMA 2023! YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr
- Sermayesiz çalışma yöntemi! İnternet üzerinden para kazanabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...
- PA POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023! 30. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Kontenjan ve şartları neler? pau.edu.tr giriş ekranı!
- Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı, neden? Korhanların acı günü...
- Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!