Başkan Erdoğan liderliğinde terörün başı ezildi! Türkiye’den dünyaya örnek olan mücadele





Türkiye, küresel terör örgütü DEAŞ ile de en etkin mücadele eden ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi, MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu kadarla da kalmadı, Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi harekâtlar ve nokta atışı operasyonlar neticesinde DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi konumundaki 15 isim etkisizleştirildi.