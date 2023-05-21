Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı. İşte detaylar...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.
WHATSAPP'TA KURULAN GRUPLAR...
İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven tarafından gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi.
Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?
- İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...
- 2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?
- EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
- 10 kişiden 5’i bunu yapıyor! Macunu sıkma şekliniz tüm kişiliğinizi ortaya çıkaracak. Meğer ortadan sıkanlar…