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Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı. İşte detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.

WHATSAPP'TA KURULAN GRUPLAR...

İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven tarafından gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi.

Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti.

İnce’ye kumpas soruşturmasında flaş gelişme

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