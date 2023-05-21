ATA İttifakı resmen dağıldı! Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu
14 Mayıs'ta ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın %5.28 oy oranı alması ardından kritik bir gelişme yaşandı. ATA İttifakı bileşeni Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz yaptığı açıklamada "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." İfadelerine yer verdi.
14 Mayıs seçimleri ardından ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olurken, kritik bir gelişme yaşandı.
ATA İttifakı bileşenlerinden olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, katıldığı canlı yayında "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" dedi.
"HER PARTİ İSTEDİĞİ KARARI VERİR"
Halk TV'ye konuşan Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" şeklinde konuştu.
14 MAYIS RESMİ SONUÇLARI
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK'nın kararına göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı yüzde 88,92 oldu.
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.
Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçiminde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. 54 milyon 796 bin 49'u geçerli sayılan oyların, 1 milyon 37 bin 104'ü geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 87,04 olarak kayıtlara geçti.
GEÇERLİ OYLARIN SEÇİME KATILAN ADAYA GÖRE DAĞILIMI
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN 2. TURUNA KATILACAK
Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadı.
En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek.
28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
- 10 kişiden 5’i bunu yapıyor! Macunu sıkma şekliniz tüm kişiliğinizi ortaya çıkaracak. Meğer ortadan sıkanlar…
- Emekliye 3600 prim gün şartı güncellendi! Sigortalı çalışanlara kısmi emeklilik imkanı! Kadınlara 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58 yaşında...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
- 30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yeni dönem sonuçları belli oldu mu?
- Darüşşafaka sınav sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İlkokul 4. sınıf... Kontenjan sayısı kaç?
- Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...
- ATA AÖF final sınav tarihleri 2023 | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Emekli, dul ve yetim...
- EYT'liye haziranda çifte bayram ödemesi! 7.500 TL'ye ek 4.000 TL nakit cepte! Kurban ikramiyesi için son 12 gün! O tarihte başvuranın cebi dolar!
- LGS ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Liseye Geçiş Sınavı kaç soru, kaç dakika? Sınav Yeri Sorgulama Ekranı!
- İlk evini alacaklara dev proje! İstanbul'da aylık 7 bin 500 TL'ye ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade... 1+1, 2+1, 3+1 daire Emlak Konut ÖDEME TABLOSU!