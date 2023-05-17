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Muharrem İnce'ye kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Ankara Kuşu Oktay Yaşar yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Muharrem İnce’ye kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Ankara Kuşu Oktay Yaşar yakalandı

Son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerle seçime günler kala kurulan kumpas nedeniyle İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Ankara Kuşu ismiyle bilinen Oktay Yaşar yakalanarak gözaltına alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

WHATSAPP'TA KURULAN GRUPLAR...

İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven tarafından gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi.

Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.

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