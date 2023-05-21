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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında önemli görüşme

SON DAKİKA | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine giderken kritik bir görüşmeye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ev sahipliği yapacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Özdağ ile görüşecek. Diğer yandan 19 Mayıs Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya gelmişti.

Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'ta hangi adaya destek vereceği henüz netleşmedi.

Hem ittifak ortağı Zafer Partisi'nin hem de Sinan Oğan'ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.

ANKARA'DA 2. TUR İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

2. turda aday destek kararının yarın açıklanması beklenmekte.

Bu kapsamda destek çalışmaları kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da bir temas gerçekleştirecek

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, SİNAN OĞAN'I KABUL ETTİ

19 Mayıs Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya gelmişti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

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