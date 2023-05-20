SON DAKİKA: YSK yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.

Vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

HERHANGİ BİR TEMSİLCİLİK YA DA GÜMRÜK KAPISINDA OY KULLANILABİLECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

YURT DIŞI OYLARIN SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.