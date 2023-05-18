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Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu desteklenecek adaydır

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Hemen her gün bir PKK elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapıyor. Şimdi de kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Kartal, “Erdoğan’ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa’da herkes sandığa gitmelidir” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona desek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Erdoğan'ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Verdiği bir diğer röportajda Kartal şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı."

"TARİHİ BİR FIRSAT!"

Şüphesiz Millet İttifakı adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir.

Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattır"

"DEVİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM"

Verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."

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