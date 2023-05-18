Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu desteklenecek adaydır

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona desek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Erdoğan'ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir" dedi.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Verdiği bir diğer röportajda Kartal şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı."