Adana’da CHP’den Başkan Erdoğan pankartlarına saldırı | AK Parti: CHP faşizmi Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir!

"ADANA HUKUKSUZCA UZANAN ELLERİ KIRIP SANDIKTA BÜYÜK BİR DERS VERECEK"

"CHP'li Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler köhne zihniyetine katkıda bulunarak Cumhur İttifakımıza ait pankartlarımızı kesme cüretinde bulunmuştur." açıklamasını yapan Ay, "Kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu eylemi kınıyorum. Buradan bu eylemi gerçekleştiren zabıta memurlarımıza sesleniyorum: Yaptığınız bu iş suç, kanuna aykırı talimat veren yöneticilerinizi dinlemeyin! Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs'ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir" paylaşımında bulundu.