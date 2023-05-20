Adana'da CHP'den Başkan Erdoğan pankartlarına saldırı | AK Parti: CHP faşizmi Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52 oy oranı ve 2 milyon 500 binde fazla farklarla hezimeti tattıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı CHP’de baş gösterdi. 28 Mayıs’taki 2. tur seçimlerine giderken seçim çalışmaları kapsamında caddelere asılan Başkan Erdoğan pankartları CHP’li Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince skandal bir şekilde toplandı. Yaşanan alçak olaya AK Parti'den sert tepki gelerek, "CHP faşizmi bugün kendini Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir. Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs’ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir” denildi.
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin gelecek 100 yılına şekil verecek.
28 Mayıs'taki tarihi seçim çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı ve AK Parti, halk ile kucaklaşarak yeni bir zafere imza atmak için dokunmadık gönül bırakmıyor.
Vatandaşlara yapılan ve yapılacak çalışmalar tek tek anlatılırken caddeler sokaklar afiş ve pankartlarla süslendi.
CHP'DE BÜYÜK HAZIMSIZLIK
Ancak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 49.52 ile hezimeti tattıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı CHP'de bir kez daha zuhur etti.
"CHP FAŞİZMİ ADANA'MIZDA YENİDEN ZUHUR ETTİRMİŞTİR"
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medyadan Adana'da yaşanan küstahlığa ait videoyu servis ederek, "Uyarıyoruz! CHP faşizmi bugün kendini Adana'mızda yeniden zuhur ettirmiştir." dedi.
"ADANA HUKUKSUZCA UZANAN ELLERİ KIRIP SANDIKTA BÜYÜK BİR DERS VERECEK"
"CHP'li Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler köhne zihniyetine katkıda bulunarak Cumhur İttifakımıza ait pankartlarımızı kesme cüretinde bulunmuştur." açıklamasını yapan Ay, "Kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu eylemi kınıyorum. Buradan bu eylemi gerçekleştiren zabıta memurlarımıza sesleniyorum: Yaptığınız bu iş suç, kanuna aykırı talimat veren yöneticilerinizi dinlemeyin! Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs'ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir" paylaşımında bulundu.
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