MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta flaş açıklamalar: Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız

Kahramanmaraş'ın 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yüzde 71 oy verdiğini anımsatan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir seçimin tekrar arifesindeyiz. Aziz Kahramanmaraşlılar yüzde 71'den geri adım yok, olmamalı. O sebepten dolayı 14 Mayıs'ta sandığa nasıl gitmişsek 28 Mayıs'ta da tekrar gitmeliyiz. Sandıkta mührü elimize alıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onu oluşturan Cumhur İttifakı partilerine oy verdiğiniz gibi, bu kez iki aday üzerinde tek bir vuruşu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaparak 28 Mayıs'ta onu 13. dönem cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Komşu bir ilin çocuğu olarak size bir şey söylüyorum. Adana'da çok konuşulur. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz ama 14 Mayıs'ta 71 noktayı geçmiş bir Kahramanmaraş için şimdi 28 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta yüz diyorum. Havada, karada, denizde olduğu gibi Türkiye'yi yeni bir yüzyılda, 100. yıl dönümü olarak kutlayacak mıyız? Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun."