MHP lideri Devlet Bahçeli’nden Adıyaman’da flaş açıklamalar: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan’dır

28 Mayıs'taki seçimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoluna devam etmesi ve hizmetlerin sürdürülmesi için önem arz ettiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Onun için aziz Adıyamanlılar, 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran bir vatandaş topluluğu vardır. Şimdi ikinci mühür vurulma zamanı 28 Mayıs'tır. Öyle ise mührü vurmak için mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan birisi var ki o size 21 yıldan bu yana hizmet sunan ve özellikle de deprem felaketinde Türkiye'yi ayağa kaldırma azim ve kararlığıyla yeni bir Türkiye, yeni bir hayatı gerçekleştirmeye çabalayan Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Erdoğan yoluna devam et' diyeceksin, mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanı ile yola devam diyeceksiniz."