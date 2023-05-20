MHP lideri Devlet Bahçeli'nden Adıyaman'da flaş açıklamalar: Milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır
MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti. Adıyaman'da konteyner kentte açıklamalarda bulunan Bahçeli, "28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 ilin büyük afetle karşılaştığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Felaketin enkazının kaldırıldığını ve ihtiyaçların karşılandığına dikkati çeken Bahçeli, "Daha sonra da konutlara geçilme arifesine gelinmiş, köylerden başlayan şehirlere doğru en hızlı bir şekilde yaygınlaşan konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketleri ortadan kaldırılacak bir karar içinde olunmuştur. Bu kararı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." diye konuştu.
"28 MAYIS İSE MÜHRÜN VURULDUĞU GÜN OLACAKTIR"
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Dünyada 102 günde bu felaketten bu şekilde çıkan ülke Türkiye'den başka yoktur. Bundan dolayı bu hizmetin devamında yarar vardır. Bu hizmetin devamı için de depremle beraber Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden uygulamasına cevap verecek bir seçime de gitmektedir. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında netleşmiş, ikinci aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. 14 Mayıs'taki zafer, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek veren Cumhur İttifakı yüksek bir başarıyla elde etmiştir. Şimdi 28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. Mühür Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını, bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamaması için bütün gayretlerin süreklilik kazanması, 'Türkiye büyüsün, Türkiye yürüsün, istikrar bulsun' hedefleriyle bezenmiş bir zafere damga vurmak olmalıdır. İşte bu zaferin adı 28 Mayıs'ta iki aday var ama iki adaydan milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."
28 Mayıs'taki seçimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoluna devam etmesi ve hizmetlerin sürdürülmesi için önem arz ettiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"Onun için aziz Adıyamanlılar, 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran bir vatandaş topluluğu vardır. Şimdi ikinci mühür vurulma zamanı 28 Mayıs'tır. Öyle ise mührü vurmak için mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan birisi var ki o size 21 yıldan bu yana hizmet sunan ve özellikle de deprem felaketinde Türkiye'yi ayağa kaldırma azim ve kararlığıyla yeni bir Türkiye, yeni bir hayatı gerçekleştirmeye çabalayan Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Erdoğan yoluna devam et' diyeceksin, mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanı ile yola devam diyeceksiniz."
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