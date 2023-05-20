Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur! Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı
14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 49,5 oranıyla 1. sırada tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.8 oranıyla 2. sırada tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 2. turda bir kez daha yarışacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi başladı. Süreç 5 gün içinde tamamlanacak.
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar dün ilan edildi.
YURT DIŞI SANDIKLAR KURULDU
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde başlayan oy verme işlemi 5 gün içinde tamamlanacak. Yurt dışı seçmen gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.
RANDEVU ALINMASINA GEREK YOK
Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.
Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.
OYLAR ANKARA'YA GELECEK
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
TEK PUSULA ATILACAK
Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak. Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.
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