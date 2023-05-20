Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur! Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar dün ilan edildi.

YURT DIŞI SANDIKLAR KURULDU

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.