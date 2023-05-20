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İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu 7'li koalisyona tepki gösterdi: Bu millet size güvenmez

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu 7’li koalisyona tepki gösterdi: Bu millet size güvenmez

14 Mayıs sonrası "Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı yayında 7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çekti ve "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" ifadelerini kullandı. Sandıkta yenilen Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrası milliyetçiliğini değerlendiren Ağıralioğlu, "Allah’tan seçim iki tur. Üçüncü tur olsa Kemal Kılıçdaroğlu elinde halifelik bayrağıyla İslam İş Birliği Teşkilatı’na gidecek" dedi. Ağıralioğlu ayrıca "Kandil’i basacağız diyorlar. Bende diyorum ki Kandil’de kimse kalmadı. Çoğu Suriye’ye YPG’ye gitti. Geri kalanı da masanızda oturuyor. Kandil’i basacağınıza masayı basın. " diye ekledi.

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı 323 vekille Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek.

14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı. CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

"HİÇBİR İŞLERİ TUTMADI"

Yavuz Ağıralioğlu, "İlk turda kazanacağız" dediniz tutmadı. "%58 ile alırız, Tayyip Bey 42 ile mağlup olur" dediniz tutmadı. "Parlamento çoğunluğunu alırız" dediniz tutmadı. "Birinci parti oluruz, başbakan oluruz" dediniz tutmadı. "300'ü geçeriz" dediniz tutmadı. "İkinci turda bombalar patlar, 'power bank'leri hazır tutun elektrikleri kesecekler. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar" dediniz tutmadı. "Oylarımız çalındı" dediniz tutmadı. Ya hu seçimlerin nihayete ermesine 2 saat kala 'kazandık' dediniz tutmadı." ifadelerini kullanadı.

"SEÇİMDE ÜÇÜNCÜ TUR OLSA ELİNE HALİFELİK BAYRAĞINI ALIR"

Yavuz Ağıralioğlu PKK'nın siyasi uzantı HDP ile ortaklık kuran ve Kandil'in desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci tura kalması sonrası verdiği 'milliyetçilik' görüntüsü ile ilgili "Allah'tan seçim iki tur. Üçüncü tur olsa Kemal Kılıçdaroğlu elinde halifelik bayrağıyla İslam İş Birliği Teşkilatı'na gidecek" dedi.

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