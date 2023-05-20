İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu 7’li koalisyona tepki gösterdi: Bu millet size güvenmez

7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.