Satır Arası | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan CHP’ye seçim tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye'nin tarihi öneme sahip seçimlerinde yaşananları değerlendirdi. 14 Mayıs gecesi algı operasyonuna girişerek ‘seçimi kazandık’ havasını yaymaya çalışan CHP’li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halkı yanlış verilerle aldatmaya kalkıştılar. Yaşanan bu skandala A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında tepki gösteren Yavuz, “Kendi içinde de birbirlerine hile yapmaya kalkıştılar. Sistem çalışmadı ama çalıştığı kadarıyla kendi elemanları kendi sistemlerine yanlış kayıtları girdiler. Bu kayıtları gerçekmiş gibi taktim ettiler. Sonuna ıslak imzalı kendi üyelerinin de sandık sonuçları ortaya çıkınca sus pus oldular.” dedi.